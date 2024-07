NZOLA, Piace al Cagliari, problema ingaggio. Genoa sullo sfondo

FirenzeViola.it

Sulle sue colonne odierne, il Corriere dello Sport-Stadio esamina anche il capitolo cessioni della Fiorentina. Su tutte, in questo momento quella che preme più di tutti al club viola è quella di M'Bala Nzola. L'angolano non è volato in Inghilterra per la tournée, si sta allenando a parte al Viola Park ed è un profilo che fa gola al Cagliari, anche se lo stipendio attuale (1,5 milioni l'anno) spaventa i sardi. Sullo sfondo il Genoa, che in caso di cessione di Retegui potrebbe avere spazio salariale per prendere subito l'ex Spezia - scrive il Corriere -.