Un bel gol di Harrison e poco altro, La Nazione: "Punticino pesante e spettacolo da dimenticare".

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Ok, il punticino, nei ricalcoli della salvezza va anche bene, semmai è il come si è arrivati al pari di Lecce a ricollocare la Fiorentina nella struttura di una stagione pesante e orribile. Cosi tolto l'episodio del (bel) gol di Harrison che, sottolinea stamani La Nazione, poteva dare alla serata un volto e un appeal diverso, tutto il resto è stato un assedio tanto spregiudicato quanto (per fortuna dei viola) inutilizzato di un Lecce che pur confermandosi una squadra piccola e priva di qualità, ha saputo mettere all'angolo la squadra di Vanoli. chiude qui. Come detto un punticino pesante ma uno spettacolo da dimenticare.