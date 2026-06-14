Secondo La Nazione la Fiorentina incontrerà gli agenti di Kean entro 10 giorni

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Sarebbe in programma entro una decina di giorni un summit al Viola Park tra i dirigenti della Fiorentina e l'entourage di Moise Kean per discutere del presente ma soprattutto del futuro dell'attaccante. Lo riporta La Nazione, che spiega come lo stesso classe 2000 abbia già fatto sapere che a Firenze sta bene e non se ne vorrà andare ad ogni costo.

Davanti a un'offerta soddisfacente potrebbe cambiare tutto, ma l'indirizzo è chiaro: Kean prenderebbe in considerazione solo offerte da squadre che giocano almeno l'Europa League. La palla dunque passa in mano di Paratici e Grosso. Tutti e tre si conoscono molto bene avendo avuto un percorso condiviso alla Juventus, l'allenatore fornirà la sua valutazione dal punto di vista tecnico e il ds traccerà la strada agli agenti del calciatore.