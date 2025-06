Non solo Kean. I viola ne vogliono un altro: occhi su Shpendi. Muro Thauvin

Nelle sue colonne di oggi dedicate alla Fiorentina, il Corriere dello Sport si occupa non solo di Moise Kean ma anche delle intenzioni della società di affiancargli una valida alternativa nel ruolo da centravanti. La volontà del club è non solo quella di tenere il proprio bomber al centro dell'attacco, ma anche quella di aggiungere una pedina in più, che possa far rifiatare Kean o che sia comunque un'altra preziosa altra scelta là davanti.

Trovare insomma un nove di scorta, e in tal senso torna buono il nome di Cristian Shpendi, prima punta classe 2003 da 11 reti in B col Cesena, già cercato in passato. Inoltre, sempre nel reparto offensivo rimangono i fari puntati su Florian Thauvin, anche se l'Udinese sta facendo finora muro sulle richieste per il proprio numero dieci.