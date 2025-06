Beltran e un addio possibile. Doloroso ma necessario per un mercato migliore

Secondo quanto riportato oggi da La Nazione, l'addio di Lucas Beltran può essere doloroso ma comprensibile per consentire alla Fiorentina di fare un mercato migliore. Il quotidiano fiorentino riparte dall'argentino scrivendo che la sua cessione è ad ora uno scenario assolutamente percorribile. Può dispiacere, ma se l’addio di Beltran porterà i soldi giusti, la sua vendita può essere per il club viola la chiave finanziaria per un’operazione in entrata importante.

E non è poco. Il River Plate si è messo alla porta da diverso tempo e potrebbe diventare l'occasione da cogliere anche per l'attaccante, che in due stagioni a Firenze non si è mai imposto come terminale offensivo o jolly d'attacco.