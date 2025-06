Ranieri pronto ad accettare l'Italia. Per Gazzetta sarà il nuovo ct: ma non lascerà la Roma

vedi letture

Per La Gazzetta dello Sport non ci sono dubbi, Claudio Ranieri dovrebbe diventare il nuovo ct dell'Italia. La Rosea apre questa mattina proprio con la questione commissario tecnico, con la panchina azzurra rimasta sguarnita ieri pomeriggio dopo l'annuncio di Luciano Spalletti a seguito della volontà di Gabriele Gravina. Una volta esonerato l'ex allenatore del Napoli, il presidente federale aveva davanti a sé due piste, l'ultimo tecnico della Roma e Stefano Pioli, già in trattativa con la Fiorentina.

Ebbene, secondo il quotidiano la scelta è ricaduta su Ranieri, pronto ad accettare l'incarico. I colleghi di Gazzetta precisano tra l'altro che i Friedkin hanno dato il benestare al doppio ruolo: commissario tecnico e consigliere personale del presidente giallorosso. Un’ipotesi che potrebbe andare bene anche alla Federazione e con la quale Ranieri non lascerebbe neanche il suo incarico alla Roma. Tutto sembra procedere in questa direzione, con l'allenatore romano che si prepara così a un altro grande compito della sua carriera.