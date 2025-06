Dodo, la corte di Barça e Juve e lo stallo coi viola. Non verrà ceduto senza offerte pesanti

Uno dei calciatori più chiacchierati di questa Fiorentina rimane da tempo Dodo, su cui pende da mesi la questione rinnovo, lasciata ultimamente in sospeso con lo stallo delle trattative. Ovvero il rinnovo che non arriva e che non è arrivato, ribadisce La Nazione prima di approfondire l'argomento: le schermaglie di mercato ora lo vogliono a Barcellona e il giorno dopo alla Juventus. Insomma, una sorta di bomba libera tutti che potrà avere esiti imprevedibili.

Di sicuro, senza una proposta a cinque stelle in chiave economica, la Fiorentina non cederà il brasiliano. Resterà da capire con quali motivazioni, in tal caso, Dodo continuerà a correre con la maglia viola.