Intrigo Pioli tra Italia e Fiorentina. I viola lo aspettano ma sondano anche altre piste

la Repubblica (ed. Firenze) va in controtendenza rispetto alle altre testate sportive e scrive che Stefano Pioli è il favorito per diventare nuovo ct della Nazionale. Il quotidiano locale riporta infatti di come Claudio Ranieri, già ieri sera, abbia voluto declinare l'offerta di Gravina perché orientato a ricoprire il ruolo da manager che i Friedkin gli hanno affidato alla Roma, rifiutando garbatamente la panchina azzurra. Per questo l'attuale allenatore dell'Al Nassr sarebbe la prima opzione valida per l'Italia. Il tecnico ex Milan dovrà parlare con la Federcalcio, sentire quali sono le idee e le prospettive, capire il da farsi. Ovviamente la panchina azzurra fa gola, motivo per il quale la Fiorentina, annusata la situazione, sta nuovamente facendo accurate riflessioni su strade alternative.

La situazione è totalmente in divenire e non è detto al 100% che il piano originario, Pioli in viola appunto, sia saltato - scrive Repubblica -. Ma è necessario anzi obbligatorio farsi trovare pronti. Nel frattempo infatti una delle opzioni più accreditate, Patrick Vieira, ha deciso di allungare il proprio contratto con il Genoa. Altro nome da depennare è quello di Daniele De Rossi, sia per motivi tecnici che, soprattutto, per questioni di opportunità. Restano in ballo alcune delle altre candidature uscite, vedi Francesco Farioli, Thiago Motta, Domenico Tedesco ed Alberto Gilardino: con il Gila che però rimane vicino ad un approdo a Pisa. Oltre a piste non ancora emerse. Quello che è certo porta alle riflessioni sulla Nazionale, con Pioli chiamato a prendere una scelta.