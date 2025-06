Dopo lo United, altro test inglese per la Fiorentina: amichevole con il Leicester

Prende forma via via l'estate della Fiorentina, che inizierà la preparazione al Viola Park a metà luglio prima di dirigersi in Inghilterra come accadde lo scorso anno. Da mesi è infatti nota l'amichevole di lusso che i viola svolgeranno a Old Trafford contro il Manchester United il 9 agosto, ma sempre in quei giorni la Fiorentina terrà un altro appuntamento con un'altra avversaria britannica.

Si tratta del Leicester, con la squadra viola che affronterà le Foxes al King Power Stadium domenica 3 agosto, prima dell'inizio della stagione. Ad annunciarlo è la società inglese sui propri canali social: