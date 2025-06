Parisi e una titolarità mai trovata del tutto. La Lazio lo cerca, ma non verrà svenduto

Chi in questi anni ha sposato Firenze senza mai imporsi definitivamente è stato Fabiano Parisi. Arrivato dall'Empoli con grandi aspettative, l'esterno sinistro non è mai un titolarissimo della Fiorentina, che per questo ascolta le offerte di mercato nei suoi confronti. Anche perché va pure detto, precisa La Nazione, che in due è stagioni è stato lo stesso valorizzato.

La chiamata di Sarri alla Lazio potrebbe diventare la strada migliore per risolvere un dilemma che ha fatto convivere il giocatore e il club viola senza grande entusiasmo, a patto che, però, non venga svenduto a prezzo di salid. Ma questo Ferrari e Pradè lo sanno da soli - chiosa il quotidiano locale -.