I tifosi viola reclamano Spalletti alla Fiorentina. Ma rimane solo una suggestione

Da quando è iniziata a circolare la voce che Luciano Spalletti potesse lasciare la panchina dell'Italia, i tifosi della Fiorentina si sono riversati sui social a reclamare a gran voce l'avvento dell'ex allenatore del Napoli per la panchina viola. Una richiesta aumentata anche di più nelle scorse ore, quando si è consumato del tutto il divorzio tra la Nazionale e il tecnico di Certaldo. Si tratta però, precisa La Nazione, di qualcosa che al momento rimane una pura suggestione, niente di più.

La prima ipotesi per il successore di Raffaele Palladino rimane Stefano Pioli, in lizza però per diventare nuovo ct della Nazionale se Claudio Ranieri dovesse declinare l'offerta della Federazione. La prima parola dell'Italia va all'uomo di Testaccio, altrimenti sarà Pioli a fare la sua scelta. E la Fiorentina si muoverà di conseguenza, motivo per cui continua a monitorare comunque anche altri identikit oltre a quello dell'attuale tecnico dell'Al Nassr.