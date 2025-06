Pioli ha speso una parola con la Fiorentina. Nel casting anche Motta e Farioli

Nelle sue pagine sportive, La Nazione analizza il casting che sta portando avanti la Fiorentina per la sua panchina, con Stefano Pioli che fino a venerdì sera saldamente nelle mani della società viola come sostituto di Raffaele Palladino. Ma l'esonero di Spalletti dall'Italia e i tempi lunghi di una trattativa complessa con lo stesso Pioli e l’Al-Nassr hanno di fatto favorito l’inserimento della Nazionale, che nel frattempo ha perso il tempo sui vari Allegri, Ancelotti e compagnia.

La scelta della Federcalcio non si protrarrà a lungo, già ieri sera Gravina ha iniziato il suo casting e la prima telefonata è stata fatta a Claudio Ranieri, il preferito per distacco. Situazione però complicata da sbrogliare. Ecco perché nel calderone ci è finito Pioli, già ampiamente sondato dalla Fiorentina. Secondo nella lista di gradimento e tutto sommato il più facile da raggiungere. Un contatto ci sarà in queste ore, con Pioli che farà presente di aver già speso una parola e mezzo con la Fiorentina. La decisione poi spetterà totalmente a lui, con la società viola che finora si mostra tranquilla.

Il Daniele Pradè non ha dato troppo peso alle voci arrivate da Coverciano. Attende con serenità una risposta da parte di Pioli, se sarà positiva le parti si stringeranno la mano con soddisfazione, altrimenti i viola vireranno su un altro profilo. E Thiago Motta è un di quelli che divide: ottimo l’anno al Bologna, disastroso quello alla Juventus. Qual è il vero Motta? E’ la domanda che si fanno tutti anche a Firenze. Francesco Farioli invece intriga a prescindere. Molto di più dei vari Gilardino e De Rossi, entrati per il momento di striscio anche nel casting azzurro (con Gattuso) se dovessero declinare le prime scelte. Chiaro che soprattutto questi ultimi non aspettino altro che una chiamata per raggiungere il Viola Park.