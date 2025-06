FirenzeViola Ranieri e l'incontro coi Friedkin per diventare nuovo ct. La Fiorentina osserva e aspetta Pioli

vedi letture

Potrebbe veder presto la parola fine il tornado che ha investito il mercato allenatori in queste settimane. Perché da ore la Federcalcio italiana sta lavorando al sì definitivo di Claudio Ranieri come nuovo ct, nel ruolo lasciato vacante ieri da Luciano Spalletti. Quest’ultimo siederà stasera per l’ultima volta sulla panchina della Nazionale, contro la Moldavia, poi tornerà arruolabile per le squadre di Serie A e non solo, mentre la Fiorentina prosegue la corsa a Stefano Pioli dopo i contatti serrati che sono stati allacciati da diversi giorni. Proprio il filone Ranieri-Italia-Pioli è quello che in queste ore sta interessando da vicino anche la società viola, tutt’ora in attesa che l’uomo di Testaccio perfezioni il suo approdo in azzurro per dare l’accelerata finale all’arrivo in riva all'Arno del tecnico dell’Al Nassr.

Ranieri e l'incontro coi Friedkin per completare il quadro

Dalla serata di ieri infatti, Gravina e i suoi collaboratori spingono per sbloccare una volta per tutte la trattativa con Ranieri, designato dal presidente federale come la figura più adatta a raccogliere una panchina vulcanica com’è attualmente quella dell’Italia. Le ricostruzioni della mattinata vedono l’operazione nella direzione giusta per andare a buon fine, con l’ex allenatore della Roma che dovrebbe accettare l’incarico da ct senza abbandonare però il ruolo manageriale in giallorosso. Se infatti non si è ancora concluso definitivamente l’asse Ranieri-FIGC è perché i Friedkin devono dare il proprio ok all’avvento del romano sulla panchina azzurra, essendo un uomo attualmente sotto contratto con loro e anche con un incarico importante. La famiglia proprietaria del club ha infatti affidato al nativo di Roma un ruolo con ampi poteri in società, già avviato con la scelta di Gasperini come suo successore. A breve, riporta TMW, i Friedkin incontreranno Ranieri per discutere del suo possibile doppio incarico da ct e consulente della Roma in contemporanea. A quel punto, se si arriverà ad un accordo, la strada dovrebbe essere in discesa e ogni tassello dovrebbe andare al proprio posto.

La Fiorentina osserva e aspetta Pioli

Una definitiva stretta di mano che possa così dare il là al successore di Luciano Spalletti. Qualcosa che tocca da vicino anche la Fiorentina, da più di una settimana in dialogo con Stefano Pioli per investirlo del ruolo di nuovo allenatore. Le parti sono sostanzialmente d’accordo verbalmente, il parmense ha dato ampia disponibilità al suo ritorno al Franchi e il club viola ha offerto lui un triennale. Rimane da superare l’impasse Al Nassr, società saudita con cui Pioli è ancora sotto contratto e che, per i rigidi accordi che si sottoscrivono in Arabia, deve dare il proprio ok per liberare il tecnico ex Milan. Intanto però, con la situazione appena descritta che è nota da giorni, far sì che si possa scavallare il “problema” Italia sarebbe già un passo in avanti per la Fiorentina, considerando che la FIGC vedeva in Pioli la seconda scelta per il post Spalletti dopo Ranieri.