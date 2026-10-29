FirenzeViola Totoformazione, quotidiani tutti concordi: solo uno punta su Njie e non su Gnonto

A poche ore dalla partita che metterà la Fiorentina di fronte all'Atalanta, sembrano veramente pochi i dubbi di formazione di Paolo Vanoli che dovrebbe affidarsi agli stessi undici visti in campo dall'inizio contro l'Inter, con qualche piccolo cambio dovuto anche ad alcuni infortuni. Complici infatti le assenze di Atta, Ranieri (al massimo pronto per la panchina) e Pongracic, sono abbastanza forzate le scelte in difesa.

L'unico dubbio è sull'esterno

Di fronte a De Gea, ci saranno con ogni probabilità Jimenez e Valdepenas sulle corsie esterne, e Dragusin e Viery centrali, con quest'ultimo che andrà appunto a sostituire sia Ranieri che Pongracic. A centrocampo invece Vanoli sembra intenzionato a riproporre in blocco il reparto sceso in campo a San Siro contro l'Inter, con Fagioli, Ndour e Brescianini a comporre la mediana a tre. L'unico dubbio di formazione dunque al momento sembrerebbe essere nel reparto offensivo, dove sono praticamente certi di una maglia da titolare Mastantuono e Pellegrino, e dove invece è aperto il ballottaggio sulla sinistra tra Njie e Gnonto, con quest'ultimo che sembra essere favorito.

La probabile formazione viola secondo i principali quotidiani:

La Nazione (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Gnonto.

La Gazzetta dello Sport (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Gnonto.

Corriere dello Sport (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Gnonto.

Corriere Fiorentino (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Gnonto.

Tuttosport (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Gnonto.

Repubblica (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

Firenzeviola.it (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Gnonto.