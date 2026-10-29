Fiorentina, è il momento di reagire. La Nazione: "Con l'Atalanta servirà una prova di carattere"

Il Franchi si prepara a ospitare una sfida importante per il futuro della Fiorentina, ossia quella contro l'Atalanta, in programma stasera alle 20.45. I viola, fermi a quattro punti e reduci da tre sconfitte consecutive, devono fare i conti anche con una difesa fragile, che ha già incassato 19 reti. Contro l’Inter è emersa ancora una volta la difficoltà nel difendere il vantaggio, tra disattenzioni e poca efficacia offensiva. Serve quindi una svolta per evitare che la classifica diventi ancora più complicata.

La sfida si giocherà anche a centrocampo, dove sarà fondamentale arginare le ripartenze avversarie e limitare gli spazi per gli attacchi in profondità dell’Atalanta. Vanoli chiede maggiore solidità, carattere e attenzione nei momenti decisivi. Il pubblico viola potrà dare una spinta importante, ma servirà una prova convincente per ritrovare fiducia e dare continuità agli aspetti positivi mostrati dalla squadra. Lo scrive La Nazione.