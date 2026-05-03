Niente Conference, c'è la Coppa Italia: il possibile programma viola in vista dell'estate

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Rispetto alle ultime quattro estati, quando il pensiero andava al playoff di Conference League in programma più o meno nello stesso periodo, l'estate ormai alle porte sarà caratterizzata in casa Fiorentina dal tema Coppa Italia. Probabile un primo incrocio con una squadra di Serie B, poi molto dipenderà dal piazzamento finale nel campionato in corso e dal relativo posizionamento nel tabellone della prossima edizione. Scontato l'incrocio già dagli ottavi con una big (e da lì il percorso sarebbe in trasferta). Le prime otto di questo campionato entreranno in scena tra dicembre e gennaio.

Percorso dunque che potrebbe essere in salita. Dal punto di vista della preparazione, al Viola Park si comincerà a lavorare intorno alla seconda settimana di luglio come accaduto nella scorsa stagione. Un paio di giorni di test medici e atletici, la prima sgambata in famiglia come ogni anno con la Primavera e poi via con la classica preparazione. Lo riporta La Nazione.