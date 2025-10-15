Nicolussi Caviglia incrocia il maestro Modric, La Nazione: "Sfida altamente stimolante"

La Nazione, in vista della gara tra Milan e Fiorentina di domenica, si concentra sul centrocampo, in particolare sulla sfida in regia tra Nicolussi Caviglia e Luka Modric. Nessuna gabbia sul croato, si legge sul quotidiano. Il calcio moderno non lo prevede, anche se Pioli potrebbe intasare la propria trequarti e dare a qualcuno il compito di disturbare tempi e giocate del croato. L’idea per contenerlo potrebbe essere una linea mediana robusta, per non permettergli di giocare con lucidità.

Dall’altra parte della mediana ci sarà il giovane Hans. Per gli specialisti del ruolo si troverà di fronte un mostro sacro, di quelli a cui chiedere la maglia a fine partita prima di scattarsi un selfie ricordo. Calciatori che, di contro, ti stimolano inconsciamente a dare di più. Il giovane regista ha finora svolto il ‘compitino’, ma è il momento di prendere permanentemente la squadra. C’è bisogno di crescere in fretta lì a centrocampo, cartina tornasole di tutta la squadra, perché è vero che servono i gol degli attaccanti e le parate di De Gea, ma è in mezzo al campo che si vincono le partite.