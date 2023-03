NICO, Vuole convincere Italiano a schierarlo titolare

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Come scritto dal Corriere dello Sport Gonzalez è rientrato dagli impegni con l’Argentina nella giornata di ieri ed è riuscito ad allenarsi regolarmente al centro sportivo insieme ai compagni nel corso del pomeriggio. È tornato a Firenze anche Kouame che comunque non sarà in campo dal primo minuto domani a San Siro contro l’Inter. Nico invece spera di essere nella formazione iniziale e avrà anche l’allenamento in programma oggi per convincere Vincenzo Italiano a dargli una maglia da titolare, dopo essersi messo in mostra con l’Argentina. L’altra buona notizia arriva dal fronte infermeria e riguarda Aleksa Terzic che ieri si è allenato in gruppo ed è così tornato a disposizione dell’allenatore. Negli undici nella trasferta contro i nerazzurri ci sarà sicuramente Biraghi, ma il terzino sinistro serbo sarà nuovamente pronto a dargli il cambio visti i tanti impegni della Fiorentina nel mese di aprile.