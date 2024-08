NICO-GUD, Weekend di quiete prima dell'effetto domino

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Un weekend da "quiete prima dell'effetto domino" scrive all'interno delle proprie colonne il Corriere Fiorentino, che sottolinea come la prossima possa essere una settimana decisiva per il mercato. Chiusa la doppietta De Gea-Richardson, per i viola è tempo di definire il caso Nico Gonzalez-Gudmundsson, con il Genoa ago della bilancia del doppio affare.

Pochi dubbi anche per il Corriere Fiorentino che l'affare vada in porto, con l'accordo tra viola e rossoblu ormai sigillato sulla base di un prestito oneroso da circa 7 milioni più diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni fissato a 18. Una formula simile a quella che dovrebbe portare Nico Gonzalez alla Juventus.

Per la Fiorentina comunque non c’è soltanto questa situazione da risolvere. In attesa che Amrabat decida il suo futuro, Pradè continua nella ricerca del mediano da affiancare a Richardson e in cima alla sua lista, oltre a McKennie, restano Lovric e Bove.