Ndour non brilla con l'U21: sostituito all'intervallo da Baldini, i giudizi dei quotidiani
L'Italia U21 ieri ha battuto l'Armenia per 5-1. Nella Nazionale di Baldini ha giocato dal primo minuto Cher Ndour, che però è stato sostituito tra il primo e il secondo tempo. Per Tuttosport e La Nazione la prestazione del centrocampista viola è stata sufficiente: un primo tempo da protagonista in tutti i sensi, prende un palo al 22’, si procura un rigore al 26’ e lo sbaglia.
Mentre per il Corriere dello Sport la gara di Ndour è stata da 5, anche perché al suo posto è entrato Dagasso, che ha cambiato totalmente la partita. Lo stesso vale per La Gazzetta dello Sport, che lo giudica “invasivo” nel primo tempo, prende un palo e guadagna il rigore, ma poi lo sbaglia: avrebbe facilitato prima la gara.
