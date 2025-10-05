Ndour e Parisi scalpitano per una maglia, Pioli però va verso gli stessi 11 di Pisa

Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola la Fiorentina che scenderà in campo questo pomeriggio al Franchi contro la Roma potrebbe essere la stessa che si era vista la settimana passata a Pisa. Il terzetto difensivo davanti a De Gea sembra essere ormai collaudato, ci saranno ancora Pongracic, Marì e Ranieri. Del resto la Fiorentina viene da due clean sheet consecutivi. Sulle corsie esterne ci saranno ancora Dodo e Gosens, anche se sulla sinistra il tedesco è insidiato da un Parisi apparso in palla nella serata europea di giovedì.

Discorso simile per Ndour, probabilmente il migliore contro il Sigma Olomouc, che dovrebbe partire ancora dalla panchina in campionato per fare spazio a Fazzini. L'ex Empoli dovrebbe agire come mezzala offensiva in un centrocampo completato da Mandragora e Nicolussi Caviglia. Infine in attacco non dovrebbe esserci spazio per Piccoli, al suo posto Gudmundsson insieme a Kean.