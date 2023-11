NAZIONE, Notte da dimenticare per Nico. Jack cuore Italia

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scrive La Nazione è stata una notte complicata per Nico Gonzalez, sconfitto con la sua Argentina dall’Uruguay per 2-0. L’esterno viola è stato titolare, largo a sinistra in un tridente composto anche da Messi e Julian Alvarez. Nico è stato protagonista, suo malgrado, del gol del vantaggio dell’Uruguay, non riuscendo a chiudere su Araujo. A inizio ripresa Scaloni lo ha spostato sulla destra, salvo poi toglierlo al 53’ per far spazio a Di Maria.

Insomma, serata da dimenticare anche per essere finito nel mirino social della critica in Argentina. Non era neanche in panchina Martinez Quarta (andato in tribuna), la stessa sorte l’ha condivisa Yerry Mina. Per quanto riguarda Bonaventura, invece, è stato protagonista dal primo minuto contro la Macedonia. Ancora da capire se Spalletti vorrà confermare la mediana lunedì sera nel match contro l’Ucraina o se lo vorrà tenere a riposo (come spera Italiano).