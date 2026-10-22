Inter-Fiorentina, Paratici ritrova Marotta. Cosa disse il dirigente dell'Inter

Domenica alle 12.30, in occasione di Inter-Fiorentina, Fabio Paratici e Beppe Marotta si ritroveranno a San Siro, protagonisti di un incrocio che va oltre il campo. Sullo sfondo ci saranno anche le recenti polemiche arbitrali che hanno coinvolto la società viola, intenzionata a ottenere chiarimenti dopo gli episodi contestati contro il Como.

Come ricorda il Corriere Fiorentino, nel precedente confronto di marzo erano stati invece i nerazzurri a protestare per un rigore non assegnato dopo un presunto fallo di mano di Pongracic. Stavolta è Paratici a chiedere risposte, in un clima già particolarmente acceso. Tra i due dirigenti esiste un passato importante, fatto di successi condivisi prima alla Sampdoria e poi alla Juventus, dove hanno contribuito alla conquista di sette scudetti e al raggiungimento di due finali di Champions League.

Un rapporto professionale che si è progressivamente deteriorato, soprattutto dopo le divergenze legate all'acquisto di Cristiano Ronaldo e alle difficoltà economiche attraversate dal club bianconero, ulteriormente aggravate dalla pandemia. La rottura è stata confermata pubblicamente dallo stesso Marotta, che dopo l'addio alla Juventus dichiarò: "Sono rimasto in buoni rapporti con tutti ad eccezione di Paratici". Domenica i due si ritroveranno nuovamente da avversari, stavolta con interessi e obiettivi differenti.