FirenzeViola La Fiorentina vuole Tiago Gabriel, ma la concorrenza (e il prezzo) sono alti: il punto

La Fiorentina è sulle tracce di un centrale portoghese 21enne nel giro della nazionale lusitana e richiesto da diversi club di Premier oltre che dal Milan. Basterebbe questo per far capire che anche a gennaio Fabio Paratici vuole fare sul serio. Il soggetto in questione è Tiago Gabriel, al Lecce dal gennaio 2025, una delle tante trovate artistiche dell'ex massimo dirigente dei salentini Pantaleo Corvino, che lo pescò dall'Estrela Amadora.

Il percorso

Portoghese, classe 2004, alto quasi un metro e novantacinque, il centrale del Lecce ha avuto un impatto di personalità sulla Serie A e pur in un contesto non altamente funzionale come quello dei giallorossi si è messo in mostra per una stagione e mezzo. I viola si ricordano di lui per la deviazione aerea che lo scorso 20 aprile valse l'1-1 nell'ultimo incrocio tra Lecce e Fiorentina (si giocava al Via del Mare). In mezzo un'estate in cui è stato promesso sposo di tante, ma senza che poi arrivasse l'offerta giusta.

Il prezzo

Adesso la sua valutazione di mercato si aggira attorno ai 15 milioni di euro, ma il prezzo richiesto dal Lecce potrebbe essere superiore, forte del rinnovo appena firmato (un mese fa, la nuova scadenza adesso è a giugno 2030). Su di lui quindi ci sono i club inglesi, ma anche le big italiane, la Fiorentina dunque parte dietro nella bagarre per un difensore di struttura, piede destro, e di personalità, una pepita che impreziosirebbe un reparto arretrato che in questo momento è il più battuto della Serie A.