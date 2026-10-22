"La Fiorentina fa bene ad alzare la voce sugli arbitri". Il commento di Zetti

Sulle pagine de La Nazione c'è spazio anche per il commento di Cosimo Zetti a quanto sta accadendo in merito all'arbitraggio di Fiorentina-Como tra il club viola e le istituzioni del calcio. "Non vogliamo generalizzare - scrive il giornalista - ma inquadrare il caso e restare sugli episodi di domenica. La Fiorentina protesta (e non potrebbe essere altrimenti). La Lega fa melina e avanza giustificazioni opinabili e lacunose. Finirla qui? No. Fa bene la società ad alzare la voce, perché si tratta di una questione che va oltre la singola partita.

Niente alibi, il club vuole solo chiarezza. Niente polemiche gratuite, solo delle spiegazioni corrette e trasparenti. Rischio ritorsioni? A pensar male certe volte non si sbaglia, ma resta il fatto che se non ti fai sentire non vieni neppure preso in considerazione. Tutto è perfettibile. Ma certi errori e relative giustificazioni non possono essere accettati".