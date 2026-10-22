Inter, la rivincita di Martinez. Ma contro la Fiorentina starà a Provedel
Nella vittoria dell'Inter contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League è tornato protagonista Joseph Martinez, portiere messo sotto accusa dopo qualche errore di troppo in stagione. La rivincita dell'ex Genoa però non dovrebbe mettere a rischio la presenza di Ivan Provedel tra i pali nerazzurri domenica a San Siro contro la Fiorentina: come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex portiere della Lazio tornerà titolare dopo una lunga attesa, con l’ultima presenza che risale a marzo. Per lui è previsto un doppio impegno in campionato, prima contro i viola a San Siro e successivamente nella trasferta contro il Venezia.
Una scelta già programmata, che arriva però dopo l’ottima prestazione di Josep Martinez in Champions League contro lo Shakhtar. Provedel avrà comunque l’occasione di mettersi in mostra proprio contro la Fiorentina, in una sfida importante per entrambe le squadre.
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