A San Siro la parola d'ordine è equilibrio: ecco le mosse anti-Inter di Vanoli

La Fiorentina si avvicina alla sfida con l’Inter cercando il giusto compromesso tra spinta offensiva e solidità difensiva. In attesa delle indicazioni di Vanoli in conferenza stampa, secondo La Nazione schierare contemporaneamente Jimenez e Valdepeñas sulle corsie potrebbe lasciare troppo spazio alle avanzate nerazzurre, un problema già emerso nelle gare contro Roma, Napoli e Genoa. Per questo Viery potrebbe partire a sinistra, con Dragusin e Pongracic al centro della difesa e Jimenez chiamato a contenere Dimarco sulla fascia opposta.

In mediana prende quota il terzetto composto da Fagioli, Ndour e Brescianini, con compiti differenti tra costruzione, inserimenti e copertura. L’obiettivo è limitare gli spazi a disposizione dell’Inter e sfruttare le ripartenze. Oulai resta un’opzione, ma la condizione fisica e l’intesa ancora da consolidare suggeriscono prudenza. In avanti, invece, i viola puntano sulla qualità della coppia argentina Mastantuono-Pellegrino, con Njie possibile carta per dare velocità all’attacco. Più incerta la posizione di Gonçalves, che deve ancora trovare la migliore condizione e integrarsi pienamente nei meccanismi della squadra.