Fiorentina, rebus a sinistra: 5 soluzioni per Vanoli tra giovani, recuperi e mercato
La Fiorentina cerca certezze sulla fascia sinistra, dove Paolo Vanoli non ha ancora individuato un titolare indiscusso. Se a destra Jimenez sembra aver conquistato la fiducia dell'allenatore, sulla corsia opposta restano aperte diverse possibilità. Ne parla oggi l'edizione di Firenze di Repubblica che elenca le alternative.
Il primo candidato è Victor Valdepenas, ventenne arrivato dal Real Madrid. Lo spagnolo ha mostrato ottime qualità atletiche e offensive, ma deve ancora migliorare nella fase difensiva e adattarsi completamente alla Serie A. Finora ha collezionato tre presenze da titolare in sette giornate. L'alternativa più utilizzata da Vanoli è Viery, centrale brasiliano adattato a terzino per garantire maggiore copertura. Le sue prestazioni sono state però altalenanti, compreso l'errore commesso contro il Como in occasione del gol di Liberali.
Più indietro nelle gerarchie Joao Mario, impiegato a sinistra da Grosso contro la Roma ma mai utilizzato in campionato dal nuovo tecnico. La quarta soluzione porta a Fabiano Parisi, ancora alle prese con il recupero dall'infortunio al ginocchio. Il suo rientro è previsto per gennaio e potrebbe rappresentare una risorsa importante. Infine resta aperta la strada del mercato invernale, con la Fiorentina che potrebbe cercare un rinforzo specifico per una posizione ancora senza padrone.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati