NAZIONALI, Quanti viola impegnati. Ma Bove va ko

La sosta per gli impegni delle Nazionali vedrà protagonista anche Marin Pongracic. Il c.t della Croazia Dalic - riporta stamani Il Corriere Fiorentinao - ha infatti aggiunto il difensore viola nella lista dei convocati per le imminenti sfide di Nations League. Pongracic, ai box negli ultimi due mesi per infortunio (l’ultima apparizione in prima squadra il 15 settembre a Bergamo con l’Atalanta), ha recentemente disputato 45 minuti con la Primavera ed è tornato a disposizione nelle ultime due partite.

Buone notizie dunque per Palladino che dopo la sosta potrà utilizzare anche uno degli acquisti più importanti dell’estate. Torna a casa Edoardo Bove: il centrocampista viola ha lasciato il ritiro dell’Under 21 per un lieve risentimento muscolare. In questa sosta in campo anche Comuzzo, Kean, Kayode, Gosens, Richardson e il baby Martinelli.