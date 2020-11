NAZIONALI, Club possono non mandare i giocatori

I club si stanno ribellando alle gare delle Nazionali. A cosa servono Nations League e viaggi intercontinentali per giocare in Nazionale quando nei campionati saltano partite per eccesso di contagi e si gioca sempre col tampone sguainato? È la domanda che si stanno facendo le squadre di Serie A e non solo, come riporta il QS oggi in edicola. Si può dire basta, in ossequio alla nuova regola Fifa che concede di bloccare le convocazioni evitando di far partire i propri tesserati verso mete a rischio. Per alcuni l'unica soluzione sarebbe cancellare gli impegni della Nations League e ripartire in una bolla, azzerando così i contagi e ripartendo da zero. Intanto ieri il Werder Brema si è avvalso della norma Fifa e non ha concesso a cinque suoi giocatori di rispondere alle chiamate delle rispettive Nazionali.