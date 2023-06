MUNTEANU, La Romania lo schiera esterno nel 4-3-3

FirenzeViola.it

Come scritto da La Nazione l'esordio è stato da incubo, ma Munteanu ha tempo ed occasioni per rifarsi. Mercoledì sera la Spagna ha distrutto sul piano del gioco la sua Romania ben oltre il 3-0 finale, all'esordio nell'Europeo Under 21. Possesso palla degli spagnoli oltre il 70%, punte rumene che hanno avuto pochissime chance. L'attaccante di proprietà viola ha giocato 72 minuti da esterno destro offensivo nel 4-3-3. Applicato in fase di non possesso, ma partita come detto complicatissima con la palla fra i piedi. Lo spunto tattico però è chiaro ed è plausibile che Italiano possa testarlo in estate in quella posizione. Sabato con l'Ucraina una sfida più abbordabile, da non fallire in ottica qualificazione.