Dove giocherà Viery? Nasce terzino ma la Fiorentina cercava un centrale

vedi letture

Il Corriere dello Sport - Stadio parla di Viery e spiega dove potrà giocare nella Fiorentina di Fabio Grosso. Centrale di stazza ma anche di impostazione, il brasiliano nasce da esterno basso a sinistra. La Fiorentina cercava soprattutto un difensore mancino per la prima costruzione, visto che nel pacchetto di centrali a disposizione il solo Pongracic (destro) ha letture e qualità per impostare dal basso.

Per questo il blitz degli uomini di Paratici, per anticipare le big europee e per dare subito a Grosso un rinforzo per la retroguardia che piace molto al nuovo tecnico viola. Il classe 2005 oggi formalizzerà il suo accordo, poi tornerà in Brasile per risolvere le ultime questioni legate al visto e successivamente farà ritorno in Italia, per essere a disposizione di Grosso già dal 7 luglio, giorno del raduno e dei primi test per tutta la rosa.