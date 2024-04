MOVIOLA, Sufficiente la prova di Grinfeld, ok i gialli

FirenzeViola.it

La Gazzetta dello Sport propone la moviola della partita di ieri. Nei primi tre interventi su quattro dei giocatori cechi su quelli della Fiorentina - si legge - c’è la tolleranza di un arbitro, Grinfeld, che non vuole usare cartellini. Impossibile però non esalarlo a Cadu su Gonzalez (15’ pt). Duello aereo in area Sottil-Hejda (27’): il ceco sale a prendersi con anticipo il pallone di testa. Giusti i cartellini gialli a Reznik e Ikone. Prova sufficiente del fischietto israeliano.