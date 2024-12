MOVIOLA, Serataccia Marcenaro. Var per un rigore solare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Nel day after di Fiorentina-Udinese, gli aspri giudizi della critica vanno anche nei confronti di Matteo Marcenaro. L'arbitro del Franchi viene bocciato dalle moviole dei quotidiani in edicola, che gli imputano una gara mal diretta e soprattutto la clamorosa svista in occasione del rigore fischiato alla Fiorentina, quando c'è voluto il Var per assegnare un penalty abbastanza netto.

"Serataccia per Marcenaro. Un rigore solare che ha dovuto vedere con OFR ma soprattutto alcune decisioni tecniche (parata di Abankwah, appena fuori area e lui in posizione frontale non fischiata) e disciplinari (per tutti: manca un giallo a Kean) che fanno dubitare", è l'analisi del Corriere dello Sport-Stadio, che boccia con un 5 l'arbitraggio. Stesso voto assegnato da La Gazzetta dello Sport, che aggiunge come Marcenaro "non convinca nella gestione di alcuni falli in mezzo al campo". Poco più morbido invece il giudizio de La Nazione, un 5,5 argomentato così: "Prima prende un abbaglio giudicando in modo errato il contatto Sottil-Kristensen (giallo a Sottil non tolto perché è per proteste). Ma nel complesso non appare sicuro per tutta l’arco della partita".