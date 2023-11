MOVIOLA, Dubbi sul rigore di L.Cheek, Parisi da rosso

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un Di Bello non da bocciare per La Gazzetta dello Sport, che però evidenzia due situazioni dubbie. La prima riguarda il penalty per i rossoneri: il pallone passa, Theo Hernandez prende vantaggio e riceve uno spintone da Parisi: poteva starci il cartellino rosso. La seconda riguarda il rigore non assegnato ai Viola per mani di Loftus-Cheek su tiro di Sottil: decisione che lascia diversi dubbi perché il braccio, pur andando in direzione del corpo, è molto largo.