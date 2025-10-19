Mirkovic (Ct Serbia): "Vlahovic una macchina da gol. Adesso deve essere valorizzato"

Il Commissario tecnico ad interim della Serbia Zoran Mirkovic ha rilasciato un'intervista al quotidiano TuttoSport in cui ha parlato dell'ex centravanti della Fiorentina, oggi alla Juventus, Dusan Vlahovic: "Quando gioca segna, solo se non gioca, non segna. Per la nostra squadra è un calciatore fondamentale. La sua qualità non è in dubbio. Direi che lui, Mitrovic, Pavlovic e Kostic sono tra i giocatori più importanti della nostra selezione, è logico puntare su di loro. Lui è mentalmente molto forte, è un professionista al 101%, capisce e sa che deve essere pronto in ogni momento".

Può ancora diventare uno dei migliori attaccanti del mondo?

"Secondo me sì. E anzi, penso pure che non si possa trovare qualcuno che la pensi diversamente. È un giocatore molto forte anche nel gioco aereo, sulle palle basse, è una macchina da gol. Vlahovic ha qualità, adesso con i suoi 25 anni si trova nel periodo in cui deve essere valorizzato di più".

Quando era alla Fiorentina sembrava poter arrivare lontanissimo, poi alla Juve ha incontrato qualche difficoltà

"Ma guardi credo si debba comunque dire che Vlahovic ha iniziato in modo positivo la sua avventura in bianconero, giocando i primi sei mesi molto bene. Successivamente però la Juventus non è che abbia conquistato molti successi. Quindi posso capire che qualcuno potesse aspettarsi di più da Dusan, però anche gli altri sarebbero dovuti essere più bravi...".