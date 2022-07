MILENKOVIC, C'è l'ultimatum: la verità in 5 giorni

A chi intravede Milenkovic sul campo di allenamento di Mils in Austria non sfugge l’ingorgo di pensieri che volteggia come un fumetto sulla testa del giocatore serbo: indeciso come non mai sul suo futuro, sta vivendo queste ore con grande partecipazione. Resto o vado? Secondo quanto riportato da La Nazione ci sono tre novità: 1) La Fiorentina ha chiesto al giocatore di dare una risposta definitiva entro i primi giorni della prossima settimana, stabilendo il 4 agosto come termine massimo; 2) Oltre a Inter e Juve c’è anche un altro club interessato alle prestazioni di Milenkovic.3) Il procuratore di Nikola, Fali Ramadani, si incontrerà il 2 di agosto con il direttore sportivo della terza società che si è fatta avanti, in modo da avere un quadro completo e decidere insieme al giocatore e alla società viola. Quindi: Inter, Juventus e squadra X (in Premier viene in mente il Tottenham, che già aveva fatto un sondaggio per Milenkovic nelle scorse settimane), tutte in grado di garantire a Nikola la partecipazione alla Champions.