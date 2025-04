Milan-Fiorentina 2-2, "Tanto show per nulla": apre così TuttoSport

"Grazie all’ennesima rimonta, anche se non completa, il Milan è riuscito a pareggiare 2-2 contro la Fiorentina e tenersi ancora aperto un piccolo spiraglio per la qualificazione alle prossime coppe europee". Queste le prime righe dell'articolo di analisi alla sfida di ieri sera a San Siro tra Milan e Fiorentina di TuttoSport. Il quotidiano torinese si concentra sul Milan che non vincendo perde l'occasione di rimettersi in corsa per la Champions, seppur grazie al pareggio in rimonta riesce a rimanere incollato alla zona europea. Adesso la classifica dice Milan 48 punti con Lazio, Roma e Fiorentina (le prime due devono giocare oggi) seste a quota 52. I viola dominano l'avvio di match andando avanti per 2-0 nei primi 10 minuti di gioco.

Al 23' Abraham accorcia le distanze facendo iniziare lo spettacolo. Una partita da tennis praticamente scrive TuttoSport, occasioni da entrambe le parti e continui capovolgimenti di fronte. Alla fine le statistiche parlano di 19 tiri a 15 per il Milan con gli xg (expected goals) in favore dei rossoneri (2.67 a 1.96). Numeri a parte un pareggio che fa rimanere in coda il Milan e che fa ancora sognare la Champions alla Fiorentina.