MILAN, Anche i rossoneri su Chiesa: ecco il piano

La Gazzetta dello Sport lascia le porte aperte anche al Milan nella corsa a Federico Chiesa. C'è da fare i conti con Rocco Commisso, che per il suo gioiello ha chiesto chiarezza in tempi brevi. L'atteggiamento del patron viola rispetto al costo del cartellino però sembra essere cambiato, ora si è disposti a scendere a patti: magari attorno ai 40 milioni con robusti bonus. Ma a casa-Milan hanno altre idee. In questi giorni occorre innanzitutto trovare una sistemazione per Paquetà, l’esubero per eccellenza. E poi (aspetto decisivo) si aspetta il verdetto di giovedì con il Rio Ave. In caso d'ingresso in Europa League i rossoneri hanno in mente di fare il passo tanto atteso da Pioli, cioè l'offerta alla Fiorentina per Chiesa. La dirigenza rossonera è stata molto accorta in questa sessione di mercato, ad esempio l’ingaggio di Tonali è stato esemplare: un prestito da 10 milioni (in due anni) con un diritto di riscatto di altri 15 milioni più bonus. Facile credere che al Milan abbiano in testa una soluzione simile per Chiesa.