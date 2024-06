MERCATO, Tra addii e rientri dai prestiti sarà rivoluzione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Come riportato da La Nazione nella sua edizione odierna, quest'estate per la Fiorentina ci sarà una vera e propria rivoluzione. Tanti infatti sono i calciatori arrivati ai titoli di coda della loro esperienza in viola. Guardando al modo di giocare di Palladino, candidato numero uno a sostituire Vincenzo Italiano sulla panchina del Franchi, che potrebbe utilizzare sia un 4-2-3-1 sia un 3-4-2-1, potrebbe tornare utile in difesa il rientro dal prestito alla Ternana di Lorenzo Lucchesi. Il centrale classe 2003 nasce come braccetto ma potrebbe, come ha fatto Ranieri, adattarsi bene anche alla difesa a quattro.

Se i terzini dovrebbero rimanere gli stessi, con le coppie già formate sia a destra che a sinistra, la linea mediana sarà tutta o quasi da rinnovare. In questo caso da valutare saranno soprattutto i due ragazzi di rientro dalle esperienze, rispettivamente con Reggiana e Ternana, di Bianco e Amatucci. Discorso simile anche in avanti con Belotti sicuro partente e probabili Nzola e Kouame. Posizioni da valutare invece quelle di Nico e Sottil. Tra i prestiti di rientro in quella zona di campo i viola hanno solo Distefano che dovrà essere giudicato dal nuovo tecnico, per il resto toccherà al mercato.