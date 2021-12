MERCATO, Tanti nomi per i viola: gli affari possibili

La Nazione al suo interno fa il punto sul mercato in entrata e in uscita della Fiorentina. Tutto ruota sui soldi che verranno incassati dalla cessione di Dusan Vlahovic con 80 milioni che può rappresentare una buona base di partenza. Per sostituirlo una delle idee è Gianluca Scamacca, il centravanti preferito da Italiano, ma gli emiliani non si accontenteranno di meno di 40 milioni di euro. Più facile arrivare a Raspadori che costa la metà e il Sassuolo potrebbe far partire in prestito oneroso con riscatto obbligatorio già a gennaio.

Verso la fine di gennaio, probabilmente, i viola riproveranno anche per Berardi con un'offerta che potrebbe sfiorare i 30 milioni, pur senza rinunciare a Ikoné. Fiorentina e Lille stanno per mettere le firme sull'accordo per portare il francese a Firenze con l'esterno offensivo che firmerà un contratto di 4 anni. Per l'esterno del Sassuolo potrebbero volercene 35, ma avere Ikone all'inizio di gennaio in Toscana tranquillizzerebbe tutti. Infine ci sono Julian Alvarez e Andrea Belotti, due nomi intorno ai quali regna il silenzio, ma che potrebbero riservare qualche sorpresa. Sul primo è forte l'interesse di Inter e Juventus, sul Gallo va registrata la sua vicinanza allo svincolo, ma pure Milan e Atalanta sono attente. Altra pista calda è Joao Pedro, mentre, al di là del futuro di Kokorin, uno tra Borja Mayoral e Toni Martinez arriverà.