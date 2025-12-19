Il peggiore, i quotidiani convergono su Nicolussi Caviglia: sfilza di 4

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 10:05Primo Piano
di Redazione FV

Hans Nicolussi Caviglia risulta il peggior calciatore della Fiorentina visto in campo ieri a Losanna. Almeno a giudicare dalle pagelle dei quotidiani sportivi in edicola, che con una sfilza di insufficienze gravi convergono sul centrocampista classe 2000.

Hans Nicolussi Caviglia -

Gazzetta 4
CorFio 4
Nazione 4
CorSport 4
Tuttosport 4,5
RepFi 4