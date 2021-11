MERCATO, Quattro possibili uscite per la Fiorentina

L'edizione odierna de La Nazione parla anche delle uscite in vista per la Fiorentina. Ci sono almeno quattro viola che a gennaio potrebbero trovarsi a valutare proposte per il loro futuro: Callejon, Pulgar, Amrabat e Kokorin. I due centrocampisti avranno la possibilità di giocarsi chance importanti e di conseguenza mettere la Fiorentina in condizione di preventivare introiti di una certa consistenza. Per Callejon e Kokorin, il vero affare sarebbe quello di togliere dal bilancio il peso di due ingaggi di prima fascia.