MERCATO, Motori accesi: nel mirino punta e mediano

Uno dei temi analizzati questa mattina sulle pagine de La Nazione è quello legato alle prime idee di mercato che la Fiorentina starebbe valutando in vista della sessione di gennaio e alla luce anche delle parole rilasciate nei giorni scorsi allo stesso quotidiano da Rocco Commisso. Come analizza il giornale, la società, al di là degli impegni e delle ambizioni sul campo, ha recepito il messaggio del presidente e ha acceso il motore del mercato, quello che servirà per timbrare il salto di qualità definitivo con innesti giusti, al posto giusto e nel momento giusto. Si cercano una punta (centravanti o esterno offensivo duttile come Maldini del Monza) ma si guarda anche a qualcosa per la mediana.

Sul fronte partenze occhio a Biraghi, Terracciano, Parisi ma anche Kayode. E in questo caso si opererebbe anche sull'entrate in difesa.