MERCATO, La Viola valuta Augello, Sensi e Soriano

L'edizione odierna de La Nazione parla anche del mercato che verrà per la Fiorentina, con i primi contatti che sarebbero già cominciati nonostante ancora non sia ufficiale chi siederà sulla panchina la prossima stagione. Il quotidiano racconta di primi approcci con la Sampdoria per l'esterno sinistro Augello, mentre con l'Inter si sarebbe parlato di Sensi. Contatti anche per Soriano del Bologna, anche se sono tutte schermaglie preventive per sondare il terreno.