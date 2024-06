MERCATO, Il primo duello con Italiano sarà per Pavlidis

Non ci saranno solo le (potenziali) trattative per i giocatori che, da Firenze, valicheranno gli Appennini per seguire Italiano nella sua nuova avventura che faranno da copertina alla prossima estate di mercato. Bologna e Fiorentina sono infatti pronte a darsi battaglia anche per alcuni obiettivi in entrata e, nello specifico, su uno dei nomi che tanto Pradè quanto Sartori si sono appuntati per rinforzare il reparto offensivo.

Come riferisce La Nazione, il riferimento va in particolare a Vangelis Pavlidis, punta dell’AZ Alkmaar reduce da un’annata da urlo in Eredivisie. Al momento c’è la squadra di Italiano in vantaggio e questo per tre motivi: intanto perché Pavlidis non sembra essere l’identikit su cui la Fiorentina sta lavorando con maggior attenzione, poi perché il Bologna garantirebbe una partecipazione alla Champions e infine per il fatto che il ds degli emiliani ha da tempo uffici ben consolidati con l’AZ: dal club olandese infatti Sartori nel corso degli anni ha prelevato Koopmeiners, Beukema, Odgaard e Karlsson.