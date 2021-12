MERCATO, Ikoné ai dettagli, Mayoral ancora in pole

Il Corriere dello Sport stamani si sofferma anche sul mercato della Fiorentina. Sul fronte Jonathan Ikone, siamo ai dettagli: da limare bonus e percentuale di rivendita. Ma l’intesa è a un passo. Quanto a Borja Mayoral, lo spagnolo è ancora in pole per il ruolo di vice Vlahovic e la sua rivalutazione da parte di José Mourinho non sembra aver ribaltato lo scenario.