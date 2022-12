MERCATO, Da Boga a Sallai: il punto sui desideri Viola

Non solo Brekalo. Nella lista dei desideri della Fiorentina, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Nazione, ci sarebbero anche il solito Boga e Sallai, esterno del Friburgo. Per quanto riguarda l'ivoriano ex Sassuolo, l'ipotesi di vederlo a Firenze sembrerebbe essere passata in secondo piano. Questo perché l'inserimento del Marsiglia, dopo che la Fiorentina aveva sondato il terreno con varie proposte di prestito, potrebbe risultare decisivo, visto che la squadra francese potrebbe acquistare Boga a titolo definitivo. Inoltre, come detto prima, prende quota anche la suggestione che porta a Roland Sallai. Sul giocatore, nonostante il forte pressing della Lazio, è comunque andata ad affacciarsi anche la squadra viola e obiettivamente i rapporti con gli operatori del mercato tedesco, da parte dei dirigenti viola, sono piuttosto buoni. Infine, rimane sempre viva l'idea Sabiri. Non è facile trattare con la Sampdoria perché è bottega cara, ma la Fiorentina è pronta a sedersi al tavolo di Sabiri con la volontà di chiudere l’affare (magari anche in fretta), nonostante la concorrenza sia forte.