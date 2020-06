MERCATO, Belotti e il Ninja: è iniziato il gioco al rialzo

La Nazione si concentra su due obiettivi di mercato della Fiorentina per il cui eventuale acquisto il club viola dovrà lottare non poco. Tra Andrea Belotti e il Torino, infatti, ha luogo una trattativa per il rinnovo di contratto che ovviamente permetterebbe a entrambe le parti di chiedere maggiori garanzie in caso di cessione. Quanto a Radja Nainggolan, si fanno avanti le possibilità di un ritorno alla Roma o anche direttamente all'Inter, ipotesi che potrebbero realisticamente trattarsi di tattiche per pressare altri (in questo caso la Fiorentina) a decidere in fretta per il sì o il no all'operazione.