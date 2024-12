MED. LAZIO, Cataldi conosce quelle manovre: ecco perché

FirenzeViola.it

Sul Messaggero parla Ivo Pulcini, responsabile medico della Lazio, che racconta un aneddoto interessante su Danilo Cataldi: "È stata la Lazio ad insegnarli quella manovra di primo soccorso. Danilo - come gli altri giocatori del club - ha un certificato internazionale dell'Acls American Heart Association per soccorrere le persone in qualunque situazione di emergenza. La Lazio è stata la prima società italiana a fare questi corsi di rianimazione cardio-polmonare con l'uso del defibrillatore. Abbiamo iniziato nel 2018 e li ripetiamo ogni due anni per ricordare le manovre e insegnarle ai nuovi arrivati. Inoltre abbiamo fatto comprare a Lotito un dispositivo cardiologico chiamato sistema Sds che prevede, con dieci anni di anticipo, la morte improvvisa in campo. È fondamentale che tutte le squadre si adoperino per averlo".

Poi una particolare confessione: "Nel 2019 visitai un calciatore importantissimo che adesso sta andando per la maggiore e gioca in Serie A, ma non lo ritenni idoneo a giocare a calcio. Venne visitato in tre cliniche diverse perché il ds Tare lo voleva ad ogni costo, ma il no fu categorico".